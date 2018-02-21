В МОН РК назвали учебную миграцию глобальной «эпидемией»

Родители не знают преимуществ иностранных вузов над казахстанскими, но свято верят, что образование за рубежом лучше, чем дома, сказал Асхат Аймагамбетов.Вице-министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов назвал основные причины, почему казахстанские выпускники уезжают учиться в другие страны, сообщает Bnews. По его словам, чаще всего казахстанцы, решившие получить высшее образование за рубежом, выбирают российские вузы. Опрос, проведённый МОН РК, показал, что, во-первых, учебная миграция молодёжи связана с решением семьи переехать в другую страну. "Первым делом родители отправляют своего ребенка учиться, чтобы он там закрепился, и потом переезжают сами", – сказал вице-министр на заседании Комиссии партийного куратора в центральном аппарате партии "Нур Отан". По его словам, вторая причина – это вера родителей, что любое образование за рубежом лучше, чем дома.
"Родители не знают, почему, где, в каких университетах, из-за чего лучше будет. Но они в это свято верят. Зачастую, они в определённой части бывают правы. Потому что, ребёнок будучи в чужой стране быстро взрослеет, становится самостоятельным", – отметил Асхат Аймагамбетов.По данным министерства, сейчас порядка 20 000 человек уезжают, чтобы получить зарубежное образование. Как отметил Асхат Аймагамбетов, для того, чтобы остановить отток абитуриентов, нужно работать над качеством отечественного образования. "Образование за рубежом – глобальный тренд, можно сказать, что это эпидемия. Дети хотят учиться за рубежом. Мы говорили со многими коллегами, министрами образования нескольких стран. Половина детей Китая засыпают с мыслями о том, что они будут учиться за пределами своей страны. Так же происходит во многих других странах. За последние 40 лет количество иностранных студентов в мире увеличилось в восемь раз. Эта цифра будет расти с учетом глобализации. Мы считаем, что для этого нужно стать участником этого процесса и превратить Казахстан в образовательный хаб", – подытожил Асхат Аймагамбетов. Летом прошлого года на вопрос, почему казахстанские абитуриенты уезжают учиться в Россию, ответили в МОН РФ. По мнению экспертов, в странах СНГ, сокращается число вузов, где можно обучаться на русском языке. К тому же, из-за разницы валют, начиная с 2014 года, обучаться в России стало выгодно. В среднем, это обходится в 3-4 раза дешевле, чем в США или Европе. Уже многие годы казахстанские абитуриенты смотрят в сторону Запада. По мнению Министерства образования РК, этому есть шесть причин: получение высококачественного образования; большая ценность европейского и американского диплома; наличие дополнительных карьерных перспектив; возможность изучения одного и более иностранных языков; возможность межкультурных коммуникаций; возможность путешествовать и познавать мир