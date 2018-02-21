В МОН РК назвали учебную миграцию глобальной «эпидемией»

Родители не знают преимуществ иностранных вузов над казахстанскими, но свято верят, что образование за рубежом лучше, чем дома, сказал Асхат Аймагамбетов. Вице-министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов назвал основные причины, почему казахстанские выпускники уезжают учиться в другие страны, сообщает Bnews. По его словам, чаще всего казахстанцы, решившие получить высшее образование за рубежом, выбирают российские вузы. Опрос, проведённый МОН РК, показал, что, во-первых, учебная миграция молодёжи связана с решением семьи переехать в другую страну. "Первым делом родители отправляют своего