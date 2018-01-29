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Социум

В научном центре озвучили результаты проверки скоростемера, с которого сотни уральцев получили штрафы

Речь идет о скоростемере, расположенном на улице Чагано-Набережная, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Контрольная проверка ТОО "Научно-технический Центр Новые Проекты" показала, что прибор исправен. - 27 января 2018 года комиссией в составе представителей управления административной полиции, руководителя поверочной лаборатории и директора ТОО "Научно-технический Центр Новые Проекты", а также трех активистов из числа оштрафованных водителей и несогласных с показаниями «злополучного» скоростемера была проведена внеочередная контрольная поверка скорост
gorod
В научном центре озвучили результаты проверки скоростемера, с которого сотни уральцев получили штрафы
Речь идет о скоростемере, расположенном на улице Чагано-Набережная, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Контрольная проверка ТОО "Научно-технический Центр Новые Проекты" показала, что прибор исправен. - 27 января 2018 года комиссией в составе представителей управления административной полиции, руководителя поверочной лаборатории и директора ТОО "Научно-технический Центр Новые Проекты", а также трех активистов из числа оштрафованных водителей и несогласных с показаниями «злополучного» скоростемера была проведена внеочередная контрольная поверка скоростемера. Поверка скоростемера проводилась в соответствии с методикой, разработанной и утвержденной РГП "Казахстанский институт метрологии" комитета технического регулирования и метрологии, - сообщили в компании. В ходе проведенных измерений было установлено, что погрешность системы фиксации нарушений правил дорожного движения «Mirage», установленной на улице Чагано-Набережная, не превышает указанную в технической документации завода изготовителя. - Комиссия признала результаты поверки положительными, то есть стационарный скоростемер «Мираж», установленный на улице Чагано-Набережная, находится в рабочем состоянии, отклонений и сбоев в работе не имеет, - говорится в письме проверяющей компании. Между тем, официальный представитель МВД РК Алмас САДУБАЕВ заявил, что в присутствии председателя союза водителей ЗКО, представителей поверочной лаборатории, ТОО «Научно-технический Центр Новые проекты», РГУ «Департамент комитета технического регулирования и метрологии министерства по инвестициям и развитию РК по ЗКО», РГУ «Казахстанский институт метрологии», а также активистов из числа оштрафованных водителей и несогласных с показаниями указанного скоростемера произведен контрольный замер скорости движения путем прогона автомашины. Расхождений значения скорости при фиксации скоростемером  не зафиксировано. Напомним, в Уральске со скоростемера по улице Чагано-Набережная водителям стали массово приходить штрафы за нарушение скоростного режима. Водители утверждают, что предписания о данных нарушениях не обоснованные. По их мнению, скоростемер работает не правильно из-за недавно проведённого ремонта дороги на этом участке.
штраф проверка Скоростемер

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