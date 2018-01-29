В научном центре озвучили результаты проверки скоростемера, с которого сотни уральцев получили штрафы

Речь идет о скоростемере, расположенном на улице Чагано-Набережная, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Контрольная проверка ТОО "Научно-технический Центр Новые Проекты" показала, что прибор исправен. - 27 января 2018 года комиссией в составе представителей управления административной полиции, руководителя поверочной лаборатории и директора ТОО "Научно-технический Центр Новые Проекты", а также трех активистов из числа оштрафованных водителей и несогласных с показаниями «злополучного» скоростемера была проведена внеочередная контрольная поверка скорост