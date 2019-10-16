В Назарбаев Интеллектуальной школе Уральска запустили солнечную станцию
В торжественном мероприятии приняли участие первый заместитель акима Западно-Казахстанской области Мухтар Манкеев, председатель правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Куляш Шамшидинова, представители Министерства энергетики и компании «Шелл». Специализированная парковка оборудована солнечными фотоэлектрическими панелями мощностью 100 Квт/ч. Фотоэлектрическая станция генерирует электроэнергию, преобразуя солнечную радиацию посредством фотоэлектрических модулей. Они позволят сэкономить до 20% годового энергопотребления школы и направить излишки произведенной электроэнергии в городскую