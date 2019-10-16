Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В Назарбаев Интеллектуальной школе Уральска запустили солнечную станцию

В торжественном мероприятии приняли участие первый заместитель акима Западно-Казахстанской области Мухтар Манкеев, председатель правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Куляш Шамшидинова, представители Министерства энергетики и компании «Шелл». Специализированная парковка оборудована солнечными фотоэлектрическими панелями мощностью 100 Квт/ч. Фотоэлектрическая станция генерирует электроэнергию, преобразуя солнечную радиацию посредством фотоэлектрических модулей. Они позволят сэкономить до 20% годового энергопотребления школы и направить излишки произведенной электроэнергии в городскую
Дана Рахметова
В Назарбаев Интеллектуальной школе Уральска запустили солнечную станцию
В торжественном мероприятии приняли участие первый заместитель акима Западно-Казахстанской области Мухтар Манкеев, председатель правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Куляш Шамшидинова, представители Министерства энергетики и компании «Шелл».
Специализированная парковка оборудована солнечными фотоэлектрическими панелями мощностью 100 Квт/ч. Фотоэлектрическая станция генерирует электроэнергию, преобразуя солнечную радиацию посредством фотоэлектрических модулей. Они позволят сэкономить до 20% годового энергопотребления школы и направить излишки произведенной электроэнергии в городскую сеть, что существенно снизит затраты на потребление электроэнергии. Первый заместитель акима Западно-Казахстанской области Мухтар Манкеев сказал, что проект «Солнечная энергия школам» является большим шагом во внедрении «зеленой экономики» в регионе. Председатель правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Куляш Шамшидинова отметила важность проекта во внедрении STEM-образования, воспитании экологической культуры школьников, бережного отношения к природе. Директор по связям с правительством «Шелл Казахстан Б.В.» Зарина Бакенова подчеркнула, что проект «Солнечная энергия школам» развивает потенциал отечественного малого и среднего бизнеса, улучшая возможности казахстанских компаний в области возобновляемых источников энергии. Такому событию особенно рад учитель физики Умыргали Бекешев. Он считает, проект помимо экономической важности, даст ученикам вдохновение для творческих идей в зеленой экономике, экологии. – У наших учеников уже есть успехи. Недавно выпускник школы, студент Назарбаев Университета Азиз Талапов, который разработал систему непрерывного использования электроэнергии на автобусных остановках через альтернативные источники, получил патент на свой проект, – рассказал Умыргали Мулдашевич. Отметим, что проект «Солнечная энергия школам» между Министерством энергетики, компанией «Шелл» и автономной организацией образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» реализуется второй год. Солнечную энергию от «Шелл» получили Интеллектуальные школы города Нур-Султан и Актау, а в 2020 году станции появятся в Алматы и Атырау. После торжественной церемонии интеллектуалы представили гостям свои идеи по использованию зеленой энергетики, искусственного интеллекта, биотехнологии. Также в этот день состоялась закладка коллекционного сада, в котором будут расти коллекционные и интенсивные сорта яблонь. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
открытие

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article