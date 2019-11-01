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Социум

В новых квартирах для многодетных семей в ЗКО подключили все коммуникации

Теперь довольные новоселы переедут в свои квартиры в поселке Акжайык Теректинского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 31 октября в редакцию позвонили те семьи, которые не могли заселиться в свои квартиры и рассказали, что им в один день подключили все коммуникации. - Ну, наконец-то, все нам подключили, и свет, и газ, и воду. Спасибо всем. Мы так рады этому, что, думаю, не будем ждать завтрашнего дня, начнем вещи перевозить сегодня, - рассказала с радостью в голосе Айкенже Жумадилдаева. Позже заместитель акима Теректитинского района Куаныш Шарафутндин информацию подтвердил. - 3
Кристина Кобина
В новых квартирах для многодетных семей в ЗКО подключили все коммуникации
Теперь довольные новоселы переедут в свои квартиры в поселке Акжайык Теректинского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
31 октября в редакцию позвонили те семьи, которые не могли заселиться в свои квартиры и рассказали, что им в один день подключили все коммуникации. - Ну, наконец-то, все нам подключили, и свет, и газ, и воду. Спасибо всем. Мы так рады этому, что, думаю, не будем ждать завтрашнего дня, начнем вещи перевозить сегодня, - рассказала с радостью в голосе Айкенже Жумадилдаева. Позже заместитель акима Теректитинского района Куаныш Шарафутндин информацию подтвердил. - 31 октября в дом в селе Акжайык Теректинского района подключены были все коммуникации, - заключил Куаныш Шарафутдин. Напомним, 31 октября в редакцию "МГ" обратились многодетные семьи, которые получили ключи от новых квартир. Они рассказали, что прошло уже больше месяца, однако они не могут въехать в полученные квартиры. Новый трехэтажный 24-квартирный дом был построен для очередников в селе Акжайык Теректинского района. Строительством занималась компания"Алтим", а подведением газа - "Айтемир Курылыс". Многодетные семьи не могли въехать туда, потому что не было подключено ни воды, ни света, ни газа. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено Куанышем Шарафутдином  
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