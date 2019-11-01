В новых квартирах для многодетных семей в ЗКО подключили все коммуникации

Теперь довольные новоселы переедут в свои квартиры в поселке Акжайык Теректинского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 31 октября в редакцию позвонили те семьи, которые не могли заселиться в свои квартиры и рассказали, что им в один день подключили все коммуникации. - Ну, наконец-то, все нам подключили, и свет, и газ, и воду. Спасибо всем. Мы так рады этому, что, думаю, не будем ждать завтрашнего дня, начнем вещи перевозить сегодня, - рассказала с радостью в голосе Айкенже Жумадилдаева. Позже заместитель акима Теректитинского района Куаныш Шарафутндин информацию подтвердил. - 3