Каждый день мастер-классов - тематический. Так складывается пазл и ценность мастер-классов, которые подразумевают участие в обоих днях и заряд персонального аккумулятора на 100 %. А чтобы увеличить маржинальность вложенных в себя инвестиций, советуем закрепить и отшлифовать участие в мастер-классах прочтением книг Максима БАТЫРЕВА «45 татуировок менеджера» и «45 татуировок продавана». Кстати, первую из них участники мастер-классов, выбравшие пакет Премиум, получат в подарок, а также возможность подписать книгу у автора. - Что отличает Максима от коллег в сфере бизнес-коучинга? - То, что он сначала сделал карьеру как руководитель. Управленческий стаж – 13,5 лет, из них 8 лет – топовый. Он даже выиграл федеральные конкурсы «Менеджер года России» и «Коммерческий директор года России». И только после этого он стал спикером. Т.е. у него получилось в бизнесе, и он пошел дальше, делиться своим опытом. Большинство тренеров, к сожалению, это те люди, у которых не получилось в бизнесе, и они решили начать тренировать других … - Расскажите немного о квалификациях Максима, что делает его курс таким успешным? - Практика и только практика. Он вообще не пересказывает чужих теорий и книг. Его контент – это только личный опыт, или опыт его клиентов, с которыми он сейчас работает в качестве консультанта. Безусловно, все тренеры заявляют, что на их тренингах будет исключительно практика. На этот счет вспоминается фраза: «В теории нет разницы между практикой и теорией, а на практике эта разница есть». Можно самим почувствовать эту разницу на мастер-классах Максима. - Какие бизнес-качества Максим считает главными для современных управляющих? - Умение предсказывать будущее. А точнее придумывать его и делать все для того, чтобы команда к этому будущему пришла. Видение завтрашнего дня, умение подниматься после падения. Карабкаться на вершину всегда непросто. И просто быть не должно. Настоящие лидеры не опускают руки при сложностях и ударах, они продолжают карабкаться всегда. Умение «бодрить» систему. Своей энергией, личным примером, новыми идеями и реформами. - Есть ли статистика по результатам участников предыдущих тренингов Максима? Были ли заключены крупные сделки, либо достигнуты конкретные финансовые цели после посещения мастер-классов Максима БАТЫРЕВА? - У нас не стоит такой цели, это не выставка достижений народного хозяйства, где можно посмотреть продукцию и заказать ее. На мастер-классах Максима удивительным образом собираются люди одинаковой формации – люди разного масштаба и характера, разных национальностей и интересов. Но их объединяет стремление к профессиональному развитию и желание улучшить мир вокруг себя. Безусловно, мы потом дружим, кто-то находит себе партнеров или клиентов, кто-то придумывает в своем бизнесе новые продукты или услуги, кто-то просто собирает всех у себя в гостях. На таких мероприятиях образуются новые связи на всю жизнь. И на наш взгляд эти связи очень качественные и очень настоящие.
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