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Если Вы хотите принять участие в мастер-классах в г. Оренбург 19 и 20 февраля 2018 года, любезная просьба связаться с организатором по телефону +7-925-328-21-62 или оставить заявку на сайте http://rightnow-orenburg.ru.

Максим БАТЫРЕВ (Комбат) - известный российский менеджер, обладатель премий «Коммерческий директор года» и «Менеджер года», автор бестселлера «45 татуировок менеджера». Книга признана лучшей бизнес-книгой года в национальной премии «Электронная буква - 2014», а также получила «Книжную премию Рунета - 2014» как самая продаваемая бизнес-книга в России. Мастер-классы Максима «Комбата» БАТЫРЕВА – это бизнес-ивент для сильных руководителей, для собственников бизнеса, для топ-менеджмента, для всех тех, кто хочет найти ответы на управленческие вопросы в современных реалиях. Отличие мастер-классов Максима Батырева в том, что он собирает пассионариев, сильных лидеров, которые готовы не только учиться, но и обмениваться опытом, менять свое окружение в лучшую сторону. Это люди, которые разделяют ценности Максима БАТЫРЕВА – ведущего спикера России. В режиме мастер-классов очень комфортно заводить плотные знакомства, искать клиентов и партнеров по бизнесу. На мастер-классы приходят люди, которые сделали себя сами «потом и кровью», путем проб и ошибок пришли к успеху и продолжают преуспевать в бизнесе, готовы делиться своим опытом. Нам удалось побеседовать с организатором данного мастер-класса Диной в городе Оренбург и узнать тонкости мероприятия.- 19 февраля состоится мастер-класс на тему «45 татуировок менеджера. Неопубликованное». Каждый инструмент этого мастера-класса - оставшаяся в памяти и сердце менеджера «татуировка», его житейский и организаторский опыт. Это правила о том, как относиться к коллегам, каким образом действовать в определенных ситуациях. Свод принципов, которым стоит следовать, если хочешь добиться успеха. Почему? Потому что за каждым инструментом стоят осмысленные действия, чья-то боль, мучения, радости, удачный и неудачный опыт, подъемы и падения, увольнение и лидерство, а главное, нужный результат. 20 февраля - мастер-класс на тему «Менеджер и команда. Как создать команду мечты» - о том, как руководителю создать Команду Мечты, способную достигать сверх результатов! В ходе этого мастер-класса Вы узнаете, как руководителю ставить задачи команде, как нанимать новых сотрудников, о проблеме «кадрового голода» на рынке и о том, что менеджеру с этим делать, аудит и оценка персонала, как способ усиления команды, корпоративная культура, как вдохновлять людей, как сделать так, чтобы сотрудники работали с сильной энергетикой и достигали результатов. Вы гарантированно получите набор практических инструментов для эффективного управления персоналом, создания команды единомышленников, энергетический толчок («волшебный пендель») для того, чтобы продолжать двигаться по пути усиления влияния в бизнесе.Каждый день мастер-классов - тематический. Так складывается пазл и ценность мастер-классов, которые подразумевают участие в обоих днях и заряд персонального аккумулятора на 100 %. А чтобы увеличить маржинальность вложенных в себя инвестиций, советуем закрепить и отшлифовать участие в мастер-классах прочтением книг Максима БАТЫРЕВА «45 татуировок менеджера» и «45 татуировок продавана». Кстати, первую из них участники мастер-классов, выбравшие пакет Премиум, получат в подарок, а также возможность подписать книгу у автора.- То, что он сначала сделал карьеру как руководитель. Управленческий стаж – 13,5 лет, из них 8 лет – топовый. Он даже выиграл федеральные конкурсы «Менеджер года России» и «Коммерческий директор года России». И только после этого он стал спикером. Т.е. у него получилось в бизнесе, и он пошел дальше, делиться своим опытом. Большинство тренеров, к сожалению, это те люди, у которых не получилось в бизнесе, и они решили начать тренировать других …- Практика и только практика. Он вообще не пересказывает чужих теорий и книг. Его контент – это только личный опыт, или опыт его клиентов, с которыми он сейчас работает в качестве консультанта. Безусловно, все тренеры заявляют, что на их тренингах будет исключительно практика. На этот счет вспоминается фраза: «В теории нет разницы между практикой и теорией, а на практике эта разница есть». Можно самим почувствовать эту разницу на мастер-классах Максима.- Умение предсказывать будущее. А точнее придумывать его и делать все для того, чтобы команда к этому будущему пришла. Видение завтрашнего дня, умение подниматься после падения. Карабкаться на вершину всегда непросто. И просто быть не должно. Настоящие лидеры не опускают руки при сложностях и ударах, они продолжают карабкаться всегда. Умение «бодрить» систему. Своей энергией, личным примером, новыми идеями и реформами.- У нас не стоит такой цели, это не выставка достижений народного хозяйства, где можно посмотреть продукцию и заказать ее. На мастер-классах Максима удивительным образом собираются люди одинаковой формации – люди разного масштаба и характера, разных национальностей и интересов. Но их объединяет стремление к профессиональному развитию и желание улучшить мир вокруг себя. Безусловно, мы потом дружим, кто-то находит себе партнеров или клиентов, кто-то придумывает в своем бизнесе новые продукты или услуги, кто-то просто собирает всех у себя в гостях. На таких мероприятиях образуются новые связи на всю жизнь. И на наш взгляд эти связи очень качественные и очень настоящие.На правах рекламы.