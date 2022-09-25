В отделе образования Уральска ответили на обращение родителей гимназистов
В гимназию перевели детей из школы №31, передает портал "Мой ГОРОД".
Родители учащихся школы-гимназии №34 имени Асана Тайманова записали видеообращение, в котором рассказали, что перевод детей из школы №23 создало сложности. Во-первых, учащиеся второй смены выходят с занятий поздно - 20.05, во-вторых, кабинеты не используются по назначению, дети обучаются в подвале. Помимо этого с нагрузкой не справляется и школьная столовая.
По информации отдела образования г.Уральск, здание СОШ №31 было построено в 1961 году и открыто 2 февраля, как школа с казахским и русским языками обучения. Проектная мощность школы составляла 380 мест. В 2018 году независимая исследовательская компания ТОО "Evo Com" провела техническое исследование, и здание школы было признано аварийным.
- После того, как школу признали аварийной, в марте 2019 года было принято решение перевести весь педагогический коллектив и учащихся школы с контингентом 366 человек в здание школы- гимназии №34 имени А.Тайманова. Для перевода выбрали именно самую удобную и близлежащую школу-гимназию, при этом учитывая то, что до данной школы дети имеют возможность добираться пешком. Кроме того проектная мощность школы-гимназии №34 расчитана на 1296 мест, а контингент учащихся составляет 1780 детей, в 2 смены в данной школе есть возможность обучать 2592 учащихся, - сообщили в ведомстве. - По городу Уральск уже было в практике, когда на время проведения капитального ремонта учащихся школы и педагогический коллектив переводили в здание другой близлежащей школы до окончания ремонта. Например, в 2014-2015 учебном году при проведении капитального ремонта в школе №4 с казахским языком обучения учащихся с контингентом 270 детей перевели в здание СОШ №26 со смешанным языком обучения.
По данным отдела образования, в 2021-2022 учебном году школа №31 стала полностью русскоязычной. На начало учебного года численность учащихся школы составляла в 1-11 классах – 289 учащихся, в классе предшкольной подготовки - 11 учащихся.
А 15 октября прошлого года было вынесено постановление акимата ЗКО №207 «О ликвидации КГУ «Средней общеобразовательной школы №31» отдела образования города Уральска акимата Западно-Казахстанской области», и на основании данного постановления школа была ликвидирована.
- Все учащиеся и педагогический коллектив были переведены в школу №23 с русским языком обучения, но для того чтобы не отрывать детей от привычной для них среды, продолжили обучение в здании школы-гимназии №34. На данный момент принято решение учащихся 1-4 классов с контингентом 116 человек СОШ №23 до конца первой четверти перевести в здание центра «Шапагат", которую взяли в аренду. А учащиеся 5-11 классов СОШ №23 (бывшая СОШ №31) продолжат обучение в школе-гимназии №34 им.А. Тайманова до тех пор, пока не закончится строительство здания новой школы на месте СОШ №31, - рассказали в отделе.
Также в ведомстве сообщили, что посте обращения с родителями встретились руководитель управления образования и директор школы.
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