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Происшествия Социум

В отношении пяти врачей ЗКО начато досудебное расследование

Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на руководителя департамента комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по ЗКО Жанболата ИМАНГАЛИЕВА. Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Жанболата ИМАНГАЛИЕВА, с начала нынешнего года материалы в отношении пяти врачей переданы в правоохранительные органы. Правда, какого характера материалы дела, он не уточнил. Между тем, как стало известно, в прошлом году в отношении трех врачей нашей области было проведено расследование, двое из которых за смерть пациентки были приговорены к ограничению свободы. - В про
Анэль Кайнеденова
В отношении пяти врачей ЗКО начато досудебное расследование
Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на руководителя департамента комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по ЗКО Жанболата ИМАНГАЛИЕВА.
Иллюстративное фото из архива &quot;МГ&quot;
Иллюстративное фото из архива &quot;МГ&quot;
 Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Жанболата ИМАНГАЛИЕВА, с начала нынешнего года материалы в отношении пяти врачей переданы в правоохранительные органы. Правда, какого характера материалы дела, он не уточнил. Между тем, как стало известно, в прошлом году в отношении трех врачей нашей области было проведено расследование, двое из которых за смерть пациентки были приговорены к ограничению свободы. - В прошлом году в центральной больнице Аксая умерла женщина от пневмонии, - рассказал Жанболат ИМАНГАЛИЕВ. - Здесь, конечно, повлияло и атипичное течение. Все три раза врач осматривал, но была немного запоздалая помощь при антибиотикотерапии. И так как это не райцентр, больная была госпитализирована из поселка Бурлин в Аксай, в это время в поселке Бурлин рентген-аппарат не работал, была задержка именно в диагностике. Тем не менее правоохранительные органы признали, что все-таки можно было спасти пациентку. Второй случай касался несвоевременного оказания медпомощи из-за чего здоровью больного был нанесен вред. sCTYkmiZfDg Видео Ербола АМАНШИНА  
врачи правоохранительные органы

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