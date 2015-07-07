В отношении пяти врачей ЗКО начато досудебное расследование

Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на руководителя департамента комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по ЗКО Жанболата ИМАНГАЛИЕВА. Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Жанболата ИМАНГАЛИЕВА, с начала нынешнего года материалы в отношении пяти врачей переданы в правоохранительные органы. Правда, какого характера материалы дела, он не уточнил. Между тем, как стало известно, в прошлом году в отношении трех врачей нашей области было проведено расследование, двое из которых за смерть пациентки были приговорены к ограничению свободы. - В про