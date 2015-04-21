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Происшествия

В озере Шалкар Актюбинской области массово гибнет рыба

Берег озера усыпан мертвой рыбой, местные жители задыхаются от невыносимого запаха, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 20 апреля в Шалкарский отдел по ЧС позвонил местный житель и сообщил о том, что берег озера Шалкар усыпан мертвой рыбой. Это сазан, карась, карп и толстолобик. Тут же на место выехали сотрудники отдела ЧС, работники Шалкарского акимата, ветврачи и прокуроры. Факт был зафиксирован и сейчас причину мора рыбы расследует специальная комиссия. Как рассказали в департаменте по ЧС Актюбинской области, изъяты пробы воды и мертвой рыбы. Между тем, сами жители Шалкара утверждаю
gorod
В озере Шалкар Актюбинской области массово гибнет рыба
Берег озера усыпан мертвой рыбой, местные жители задыхаются от невыносимого запаха, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
IMG-20150421-WA0008
IMG-20150421-WA0008
20 апреля в Шалкарский отдел по ЧС позвонил местный житель и сообщил о том, что берег озера Шалкар усыпан мертвой рыбой. Это сазан, карась, карп и толстолобик. Тут же на место выехали сотрудники отдела ЧС, работники Шалкарского акимата, ветврачи и прокуроры. Факт был зафиксирован и сейчас причину мора рыбы расследует специальная комиссия. Как рассказали в департаменте по ЧС Актюбинской области, изъяты пробы воды и мертвой рыбы. Между тем, сами жители Шалкара утверждают, что теперь задыхаются от невыносимого запаха, который идет с озера. - Воздух уже пропитался этой тухлой вонью. Невозможно дышать. Люди уже болеют от невыносимого запаха, - рассказывают местные жители.
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Актюбинская область рыба озеро Шалкар

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