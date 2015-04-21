В озере Шалкар Актюбинской области массово гибнет рыба

Берег озера усыпан мертвой рыбой, местные жители задыхаются от невыносимого запаха, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 20 апреля в Шалкарский отдел по ЧС позвонил местный житель и сообщил о том, что берег озера Шалкар усыпан мертвой рыбой. Это сазан, карась, карп и толстолобик. Тут же на место выехали сотрудники отдела ЧС, работники Шалкарского акимата, ветврачи и прокуроры. Факт был зафиксирован и сейчас причину мора рыбы расследует специальная комиссия. Как рассказали в департаменте по ЧС Актюбинской области, изъяты пробы воды и мертвой рыбы. Между тем, сами жители Шалкара утверждаю