8 июля корреспонденты портала "Мой ГОРОД" побывали на озере Шалкар и увидели бедствие своими глазами. По словам местных жителей, такое здесь впервые. chalkar - Я живу здесь около сорока лет, и ни разу не было такого. Неприятный запах тухлой воды доносится и до нас, хотя до поселка порядка 1 километра от берега Шалкара, - рассказала жительница поселка Сарыомир Айымжан. - Такой запах стоит уже почти неделю, детей туда не пускаю купаться, боюсь, что заболеют чем-нибудь. Помимо местных недовольных жителей, есть и те, которые приехали отдохнуть и искупаться, но уехали с озера в разочаровании. - Мы с друзьями приехали сюда отдохнуть, кстати, я здесь впервые, - сообщает Сырым КУАНЫШЕВ. - Честно сказать, совсем на курортное место не похоже. На берегу тина, запах отвратительный, чтобы искупаться, надо пройти через весь тухлый ил метров двести, и только там можно искупаться, но я так и не решился войти в воду. Про сложившуюся ситуацию с акваторией рассказал и аким сельского округа Шалкар Сабырбек МУСИН. - На посту акима я уже три года, но с таким столкнулся впервые. Думаю, нефтеотходы здесь ни при чем, - рассказал аким округа. - Три дня ветра не было вообще, поэтому вода застоялась. Здесь всегда бывают насекомые, которые умирают и оказываются на поверхности озера в виде пленки. Также Сабырбек МУСИН сказал, что помимо мертвых насекомых, виной может послужить и то, что в этом году уровень воды в Шалкаре поднялся на 57 сантиметров и остатки сухих камышей тоже попали в воду. Готовы результаты экспертизы пробы воды Сегодня, 9 июля, в департаменте экологии ЗКО стали известны результаты экспертизы изъятых проб воды из озера Шалкар. - В составе воды есть изменения. В воде повышено содержание соли, кальция, магния и других примесей,  - рассказал и. о. заместителя руководителя департамента экологии ЗКО Сырым ТЛЕГЕНОВ. - Также в воде содержится и фенол, образовавшийся в результате гниения водорослей. По словам Сырыма ТЛЕГЕНОВА, никаких нефтеотходов в воде не обнаружено. А то, что в окрестностях озера неприятный запах - это тоже из-за водорослей. - Вода все эти дни стояла из-за отсутствия ветра. Из-за повышения температуры микроорганизмы в воде размножаются быстрее, и происходит гниение зеленых водорослей, именно поэтому в окрестностях озера стоит неприятный тухлый запах, - сообщили в департаменте экологии. Также Сырым ТЛЕГЕНОВ отметил, что на данный момент сильный ветер разогнал от берегов озера тину. Жители поселка Сарыомир позвонили экологам и рассказали, что сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону. Но сотрудники СЭС по-прежнему не рекомендуют купаться в соленом озере. chalkar1 chalkar2   Видео Ербола АМАНШИНА