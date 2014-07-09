Напомним, вместе с Ундагановым по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на развитие спорта в регионе, проходили, а также. Все они также обратились в апелляционную коллегию облсуда с жалобой. 18 февраля 2014 года приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО все они были признаны виновными в хищении бюджетных средств в размере свыше 170 миллионов тенге. Ундаганова суд признал виновным в совершении преступлений по ст.ст.235 ч.3, 176 ч.4 п.п. «а,б», 314 ч.2, 193 ч.3 УК РК. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности в государственных учреждениях на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Джакенов был приговорен к 11 годам лишения свободы, Жетписов и Бекарыстанов - к 8 годам годам лишения свободы каждый с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в государственных учреждениях на 5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. 8 июля постановлением апелляционной коллегии по уголовным делам Западно-Казахстанского областного суда приговор в отношении всех четверых осужденных оставлен без изменения.