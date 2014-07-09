UndaganovАпелляционная судебная коллегия по уголовным делам Западно-Казахстанского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу бывшего начальника областного управления  туризма, физической культуры и спорта Муслима УНДАГАНОВА, приговоренного судом первой инстанции к 12 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба областного суда. Напомним, вместе с Ундагановым  по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на развитие спорта в регионе, проходили чемпион мира по самбо, директор областной школы олимпийского резерва Коныс ЖЕТПИСОВ, а также руководитель отдела по учебно-спортивной работе управления туризма, физической культуры и спорта региона Турарбек БЕКАРЫСТАНОВ и директор школы высшего спортивного мастерства Мендихан ДЖАКЕНОВ.  Все они также обратились в апелляционную коллегию облсуда с жалобой. 18 февраля 2014 года приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО все они были признаны виновными в  хищении бюджетных средств в размере свыше 170 миллионов тенге. Ундаганова суд признал виновным  в совершении преступлений по ст.ст.235 ч.3, 176 ч.4 п.п. «а,б», 314 ч.2, 193 ч.3 УК РК. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности в государственных учреждениях на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Джакенов был приговорен к 11 годам лишения свободы, Жетписов  и Бекарыстанов - к 8 годам годам лишения свободы каждый с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в государственных учреждениях на 5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. 8 июля постановлением апелляционной коллегии по уголовным делам Западно-Казахстанского областного суда приговор в отношении всех четверых осужденных оставлен  без изменения.