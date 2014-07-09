Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ДВД Актюбинской области. Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Напомним, с 21 апреля 2014 года на территории РК была возобновлена акция по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. С начала акции жители Актюбинской области успели сдать в полицию 310 единиц огнестрела, 36 из которых нарезное оружие и 272 - гладкоствольное. Также за это время актюбинцы добровольно принесли в полицию около 8 тысяч единиц боеприпасов, полкило взрывчатых веществ(пороха) и 4 шашки. Самыми активными участниками акции стали жители Шалкарского района, которые добровольно сдали 62 единицы оружия. Для выплаты вознаграждения людям, добровольно сдавшим оружие, из республиканского бюджета выделено более 14 млн тенге. В ДВД отметили, что участники акции не будут привлекаться к уголовной и административной ответственности.