Сегодня, 9 июля, сотрудники УАП ДВД перекрыли движение на нескольких центральных улицах города. Связано это с тем, что в ЗКО с рабочим визитом прибыл Карим МАСИМОВ, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Нужно отметить, что Карим МАСИМОВ первый раз приехал в Уральск в должности нового премьер-министра. На освещение визита премьер-министра СМИ не аккредитовали, при этом даже программа визита находится под запретом. С чем связаны такие тайные меры, пока не ясно. Тем не менее, удалось выяснить, что Масимов прибыл в Уральск в 8 утра из Актобе, где вчера был такой же закрытый визит. Сейчас находится в Аксае Бурлинского района, где пройдёт расширенное совещание по развитию нефтесервиса с крупными недропользователями ЗКО. Также стало известно, что сегодня же в РЭК состоится заседание по тарифам, куда пригласили монополистов и общественников. Карим МАСИМОВ был назначен главой кабинета министров 2 апреля 2014 года. На посту премьер-министра он заменил Серика АХМЕТОВА.