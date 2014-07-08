Строительство крупного завода началось еще в 2013 году и финансируется АО "Казагрофинанс". Общая стоимость проекта - более 2,7 млрд тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мясоперерабатывающий комплекс ТОО "Батыс Марка Ламб" планирует производить свежеохлажденную ягнятину в вакуумной упаковке по международным стандартам качества не только на внутренние рынки, но и на экспорт. В основном продуктом интересуются страны Ближнего Востока, так как мясо будет соответствовать стандарту "халял". На сегодняшний день предприятие заключило договоры о сотрудничестве с рядом предприятий, занимающимися разведением МРС, предполагается, что они будут поставлять сырье. Кроме казахстанских агроформирований, завод планирует сотрудничать с зарубежными поставщиками, в частности, с ОАО "Племенной завод "Кировский" из Республики Калмыкия, РФ. Открытие завода создаст около 300 новых рабочих мест. - Продукция непременно будет премиум-класса. Согласно оценке экспертов, на ягнятину присутствует огромный спрос не только на казахстанском рынке, но и в России и на Ближнем Востоке. Сейчас в мире лидирует австралийская и новозеландская ягнятина, так как у них развито овцеводство. "Батыс Марка Ламб" планирует конкурировать с другими производителями и войти в пятерку лучших в мире, - сообщил директор ТОО "Батыс Марка Ламб" Серик БЕРМУХАМЕДОВ. Срок ввода объекта в эксплуатацию планируется в сентябре текущего года. Особенностью нового производства является полная и безотходная переработка, а также жиловка, обвалка и упаковка мяса. Альбина ЖУРМУХАМБЕТОВА