Вице-министр сельского хозяйства Гульмира ИСАЕВА и представители институтов «Казагро» выслушали проблемы и пожелания от сельхозпроизводителей ЗКО. Итоговая встреча состоялась после того, как аким ЗКО объехал все 12 районов области, где говорил о наболевшем с крестьянами. Основной проблемой крестьяне назвали нехватку земель.
Во время визита в КХ "Айсулу" управляющий ТОО «Тулпар LTD» Марат ГАЙНУЛЛИН отметил, что хозяйство в этом году засеяли 5 сортов озимых. Сорта сильные и вложенные финансовые средства должна быть оправданы.
- Единственная проблема - мало земли, - говорит управляющий.
Как оказалось, с такой проблемой столкнулось не одно хозяйство. Выяснилось, что в районах области есть земли, которые юридически закреплены за одним лицом, однако эти территории не отошли под посевы или пастбища.
- Это продолжается уже несколько лет. Нам нужны земли для посевов, животноводство развивать, но не можем, земли заняты, - жаловались крестьяне.
Однако проблема имела и обратную сторону медали, многие крестьяне даже не знали о существовании программы "Агробизнес-2020" и поэтому не воспользовались ею своевременно. Например, в Таскалинском районе 10 тысяч гектар не используются по назначению. Из-за нехватки средств крестьяне продали то, что должны были посеять.
По этому вопросу на итоговом совещании Нурлан НОГАЕВ попросил депутатов решить проблему в срочном порядке.
- Это наша работа, мы должны этим заниматься. Если люди не будут знать о субсидировании, никакого развития в области не будет. Но нужно ускорить изымание неиспользуемых земель в законном порядке. Я слышу, что часто владельцами неиспользуемых земель являются бывшие сотрудники, которые когда-то взяли эти земли и сами не используют, и другим не дают, - сказал аким области.
Бруцеллез косит скот
Кроме нехватки земель острым вопросом крестьяне ставят ветеринарное обслуживание в районах. Не во всех районах есть ветеринарные пункты и необходимое оборудование для проведения санитарных мер. Кроме этого, в области было зарегистрировано 5 тысяч фактов заболевания скота бруцеллезом, ежегодно столько голов скота теряют крестьяне. При этом не все крестьяне могут оплатить профилактические мероприятия. Для обеспечения материально-технической базы ветеринарных организаций из государственного и местного бюджетов на 2013-2014 годы было выделено порядка 1 млрд 350 млн тенге.
- В этом году в область из республиканского и местного бюджета было выделено 4 млрд 322 млн тенге, в том числе в отрасли животноводства - 2,2 млрд тенге, в растениеводстве 719,3 млн тенге. Также рассматриваются дополнительные финансовые ресурсы по новым программам в рамках программы "Агробизнес-2020", - говорит замакима ЗКО Арман УТЕГУЛОВ
.
Нужны овощехранилища
Реализация продуктов сельхозтоваропроизводителей - еще один вопрос, который поднимают крестьяне. Реализации товаров препятствует отсутствие необходимой базы овощехранилищ. В этой связи аким области призвал бизнесменов заняться этим вопросом и поручил Арману УТЕГУЛОВУ и всем акимам города и районов создать все необходимые условия для реализации сбыта продукции. К примеру, КХ "ОралАгроСервис" строит крупные овощехранилища, их складские помещения будут предоставлены всем хозяйствам области. Также руководитель этого проекта Сергей КИРИШЕВ планирует построить современные мини-маркеты в 20 точках города.
Своими успехами поделился руководитель агроформирования ТОО "Асан аул" Бейбит АСАНОВ
.
- Программа поступила вовремя, ею нужно воспользоваться. Климат в области ужесточается, нужно учитывать все погодные условия. Субсидии - это сильная поддержка от государства. Остается только засучить рукава и работать, - говорит депутат областного маслихата Валерий ГОЛОУХИН.
Несмотря на многолетнюю засуху, многие хозяйства смогли справиться с непогодой, и перешли на озимую рожь, озимую пшеницу, ячмень, яровую пшеницу, просо, суданскую траву. Именно эти культуры оказались более устойчивы к переменному климату области.
- Мы не зерновой регион, климат не тот. Нужно сеять кормовые культуры для развития животноводства. Так мы сможем конкурировать с другими областями и приграничными районами Российской Федерации, - говорили крестьяне почти в каждом районе.
Льгота по налогам для крестьян
На совещании крестьянам объясняли, что существует специальный налоговый режим для фермерских хозяйств.
- Режим предусматривает особый порядок расчетов с бюджетом на основе уплаты единого земельного налога и распространяется на деятельность крестьянских или фермерских хозяйств по производству и переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции. Право применения специального налогового режима предоставляется крестьянским или фермерским хозяйствам при наличии земельных участков на праве частной собственности или на праве землепользования, - рассказал и.о. директора департамента сельского хозяйства Еркебулан АХМЕТОВ
.
Кадры решают все
Обеспечение кадров в районах - еще одна проблема. Возраст специалистов в основном составляет от 30 до 50 лет. Молодежь не заинтересована в работе на селе, многие уезжают в город. Хотя, например, пастухи могут получать до 150 тысяч тенге в месяц.
- Это является системным вопросом, который нужно решать на местах. Можно уже со школы начать готовить механизаторов и агрономов. Говорить "Дайте мне то, дайте мне механизаторов" не нужно. Необходимо оказать поддержку учащимся и после обеспечить их работой. Лодырем быть не надо, нужно повысить имидж рабочей профессии, - посоветовал Нурлан НОГАЕВ.
- На сегодняшний день нами подготовлен соответствующий проект постановления, в котором мы отразили скорректированную, в соответствии с вашими пожеланиями, политику, в том числе отразили там все аспекты для внедрения новейших технологий, создания эффективного земельного рынка, использовали принципы прозрачного ценообразования, привлечения инвестиций. Мы должны усилить процесс кооперации и создать эффективную систему субсидирования. Мы готовы рассмотреть все ваши предложения. У нас есть огромные резервы финансирования, ближайшие 7 лет субсидии увеличатся в 4,5 раза, - сообщила вице-министр сельского хозяйства РК Гульмира ИСАЕВА.
- Мы объехали все 12 районов. В ходе встречи с населением и сельхозтоваропроизводителями во всех районах были подняты вопросы, некоторые из которых на сегодняшний день решены, некоторые находятся на стадии решения, некоторые вопросы требуют вмешательства министерства сельского хозяйства и правительства. Эти вопросы систематизированы, поставлены на контроль, решением их мы будем заниматься. Будет составлен план-график каждого района, 2 раза в год в областном акимате мы будем слушать доклады руководителей о ходе выполнения программы. Таким образом, эта тема никогда не будет сходить с нашего поле зрения, что в свою очередь закономерно. Потенциальные возможности есть, мы должны дать толчок их реализации и вести непрерывный контроль.
По окончании итогового совещания по реализации программы «Агробизнес-2020» руководитель области дал соответствующие поручения акимам районов и сельских округов по эффективному и целевому использованию земельных площадей, по выпасу скота в установленных местах, по вопросу обеспечения водопоя скота, обеспечению зданиями ветеринарные службы. Своим заместителям Шапкенову и Утегулову и руководителям всех уполномоченных органов Ногаев велел разработать вариант создания ветслужб в районах и на местах в пределах штатной численности.
- Мы должны придать огромное значение этому вопросу. Сколько бы мы ни повышали поголовье скота, если у нас не будет соответствующее эпизоотическое благополучное состояние, то все наши работы пойдут насмарку. Это первоочередная задача. По нехватке кадров, Утегулову, Макену, Садбекову и Мынбаевой рассмотреть возможность организации подготовки кадров. Эти работы проводятся, но, тем не менее, внесите предложения, как систематизировать и решить эти вопросы.
Западно-Казахстанская область на первом месте по республике по развитию экспортного потенциала мяса.
Также на совещании отметили, что в Западно-Казахстанской области хотят развивать бизнес иностранные инвесторы. Много бизнесменов из ОАЭ, Индии и Израиля хотят строить теплицы, разводить скот, а также выращивать сою и пшеницу твердых сортов.
Альбина ЖУРМУХАМБЕТОВА