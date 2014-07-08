С 22 июня по 2 июля в Восточно-Казахстанской области был проведен 14 республиканский слет юных инспекторов дороги имени Газиза БАЙТАСОВА. В слете приняли участие победители региональных соревнований Казахстана, а также по одной команде из России и Таджикистана. Всего в конкурсе приняло участие 18 команд. ЗКО представлял отряд ЮИД казахской средней школы из поселка Трекино, который занял пятое место в общекомандном зачете. В личном первенстве завоевали второе место велосипедисты из ЗКО Мадина МАСОН и Абылай КЛИМОВ. За конкурс агитбригады наша команда получила также второе место. На сегодняшний день все школы ЗКО охвачены движением ЮИД, а в областном центре создано по 2-3 отряда в каждой школе. В УАП считают, что благодаря принятым мерам профилактической направленности за 5 месяцев т.г. в области удалось добиться снижения уровня аварийности с участием детей по всем трем показателям: по количеству ДТП - на 47,1%, по количеству погибших - на 33,3%, по количеству раненых - на 55,0%.