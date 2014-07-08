фото с сайта www.m-astana.kz фото с сайта www.m-astana.kz В Атырауской области арестован ряд сотрудников Исатайского РОВД, подозреваемых в пособничестве браконьерам. Среди арестованных и один из заместителей начальника РОВД. По представлению прокурора управления прокуратуры области и специального прокурора управления прокуратуры области судом №2 города Атырау 27 июня сроком на два месяца санкционирован арест заместителя начальника Исатайского РОВД подполковника. Об этом редакции «Мунайлы Астана» сообщил пресс-секретарь Атырауского областного суда Боранбай ГАЛИЕВ. По его словам, подполковник полиции подозревается в совершении преступлении предусмотренных пунктами «а» и «б» части 4 статьи 311 УК РК (Получение взятки) и статьи 290 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимся под угрозой исчезновения видами растений и животных (или) их частями и дериватами, а также с растениями и животными и (или ) их частями и дериватами, изъятие которых запрещено). - Кроме того, 27 июня санкционирован арест оперуполномоченных сотрудников Исатайского РОВД, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренных пунктом «в» части 4 статьи 308 УК РК (Превышение власти или должностных полномочий) и статьи 290 УК РК, - сообщил Боранбай ГАЛИЕВ. Напомним, что 21 апреля на одной из центральных улиц Атырау сотрудниками финансовой полиции при получении взятки был задержан начальник Исатайского РОВД майор полиции Алтынбек Кубайдуллин. По заявлению финансовых полицейских, начальник РОВД получил 250 тысяч тенге и три килограмма черной икры (шесть пластиковых банок по 0,5 кг) за общее покровительство и его бездействие при ловле браконьерами рыб осетровых пород. В тот же день в ходе допроса полицейский пожаловался на ухудшение состояния здоровья, после чего для него была вызвана бригада скорой медицинской помощи. У подозреваемого врачи зафиксировали повышение кровяного давления. Его доставили в больницу скорой медицинской помощи, которая расположена в центре Атырау. При этом в финансовой полиции подчеркнули, что в отношении подозреваемого мера процессуального принуждения в виде задержания не применялась, мера пресечения также не избиралась. А вот полицейский полковник, каким-то образом, сумел сбежать из больницы. По неофициальной информации, начальник Исатайского РОВД «ушел через окно туалета». И через несколько дней, а именно 27 апреля, на одной из строек в центре города было обнаружено тело молодого мужчины с признаками суицида (он повесился). Покойный был опознан как разыскиваемый начальник Исатайского РОВД Алтынбек КУБАЙДУЛЛИН.