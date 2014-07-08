Об этом сообщают пользователи, которые прислали в редакцию портала "Мой ГОРОД" ужасающие фотографии. Фото Р. Ермухановой Фото Р. Ермухановой - В минувшее воскресенье с семьей были озере Шелкар, уехали так и не решившись искупаться. Вдоль берега метров 50-70 растянулась полоса серой массы, похожей на густую кашицу. Дальше вглубь озера на поверхности пленка зеленого цвета. В такой воде невозможно купаться и пахнет это все сероводородом. При нас многие разворачивались и уезжали.Гости с Самары на три дня сняли юрту, но так и не рискнули искупаться, уехали. Много мелкой дохлой рыбы вдоль берега. В общем, со стороны похоже на апокалипсис, - рассказал читатель. В департаменте экологии ЗКО прокомментировали сложившуюся ситуацию. - Да, действительно проблема с загрязнением озера есть, - рассказал и.о. заместителя руководителя департамента экологии ЗКО Сырым ТУЛЕГЕНОВ. - Нам уже поступают звонки от жителей города с жалобами. В минувшую пятницу наши сотрудники выезжали на место, чтобы взять пробы воды, но экспертиза пока не готова. По словам Сырыма ТУЛЕГЕНОВА, на поверхности акватория есть пленка, которую образовали мертвые мотыльки. Волной эту пленку вынесло на сушу, возможно это и стало причиной так называемой кашицы вдоль берега. - На днях будут готовы результаты экспертизы проб воды и тогда будет точно известно, содержатся ли в озере нефтепродукты или же виной неприятному запаху и грязи действительно явились мертвые насекомые, - прокомментировали в департаменте экологии.