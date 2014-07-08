Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу областного суда. В суде №2 города Атырау вынесли приговор трем полицейским. Суд признал их виновными в пытках людей. - Судья Эльмира ОЙКУЛОВА признала троих оперуполномоченных управления криминальной полиции Атырау в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части второй статьи 141-1 УК РК – «Пытки, совершенные группой лиц по предварительному сговору, - рассказал пресс-секретарь Атырауского областного суда Боранбай ГАЛИЕВ. Суд назначил одному из осужденных наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, второму - на 1,5 года, третьему - на один год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. - Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в течение десяти суток со дня его оглашения, - подчеркнул Боранбай ГАЛИЕВ.