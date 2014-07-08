Сегодня, 8 июля, на пересечении улиц Петровского и Темира Масина загорелся столб линии электропередачи, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - Нам сообщили о возгорании высоковольтного столба, мы сразу приехали на вызов, чтобы потушить опасное возгорание, - рассказал начальник караула, майор Нуржан ХАСЕНОВ. Однако, чтобы потушить пожар, нужно было провести работу на опоре воздушной линии. Только после проверки пожарные смогли потушить очаг возгорания. - Вероятная причина - короткое замыкание, - сообщил старший мастер службы линии АО "ЗАПКАЗРЭК" Михаил ГУСЬКОВ. В районе возгорания отключена электроэнергия. Альбина ЖУРМУХАМБЕТОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА