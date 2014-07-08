фото с сайта www.fcaktobe-fans.kz фото с сайта www.fcaktobe-fans.kz Казахстанский специалист Владимир НИКИТЕНКО покидает пост главного тренера футбольного клуба «Актобе», сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Прошение об отставке было подано в минувшее воскресенье, 6 июля, по всей видимости, сразу после завершения матча 19-го тура чемпионата РК по футболу, где алматинский «Кайрат» на своем поле разгромил «Актобе» со счётом 7:1. - В связи с неудовлетворительными результатами в последних матчах чемпионата Казахстана главный тренер "Актобе" Владимир Никитенко подал в отставку. Вопрос с новым главным тренером будет решен в ближайшее время, - сообщила пресс-служба актюбинского клуба. Владимир Никитенко был назначен на пост главного тренера действующего Чемпиона Казахстана в декабре 2012 года, сменив Владимира МУХАНОВА, который был уволен с формулировкой «невыполнение поставленных в футбольном сезоне задач». Владимир Муханов возглавлял «Актобе» 7 лет. Напомним, 16 июля "Актобе" начнет выступление в Лиге чемпионов со второго квалификационного раунда. Соперником будет тбилисский "Динамо". Первый матч между командами состоится 16 июля в Тбилиси, а ответный - 23 числа в Актобе. В матчах чемпионата РК "Актобе" не выигрывал с 24 мая, за это время у команды было 2 поражения и 4 ничьи.