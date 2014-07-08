Для начала давайте посмотрим, что такое этика.Я не буду говорить о морали и этикете, это совершенно другие вещи, в отличие от этики.На протяжении веков человек пытается разобраться с тем, что является правильным, а что - неправильным. Нельзя сказать, что есть что-то абсолютно правильное или абсолютно неправильное. Для кого - то правильно наказать сотрудника, который мешал работать другим и срывал объемы продаж, а для кого - то – неправильно. Он считает, что нельзя наказывать людей, потому что они хорошие, и могут иногда ошибаться. Кто- то уверен, что нельзя избивать людей ни при каких условиях, а если посмотреть на человека, который избивает ребенка - и как быть в такой ситуации? Что делать разумно: сказать, что трогать ребенка нельзя или физически с ним расправиться? Получается, что этика с такой точки зрения просто состоит из действий, которые человек предпринимает в отношении самого себя. Этика это - личное дело человека. Если человек этичен или, как говорят, "этика у него введена", то он этичен по собственному желанию он сам так хочет. Этика - это здравомыслие. Когда человек делает какие - то неправильные вещи, которые он сам считает неверными, он теряет свое этическое влияние, если это касается каких - либо руководителей, владельцев компаний. Если предприниматель не платит добросовестно налоги, он становится менее свободен в своих действиях. Это ограничивает бизнес, а бизнес не ведется в одиночку, есть еще и сотрудники, за которых несет ответственность владелец компании. Например, когда необходимо взять кредит для расширения, то просто он сам себя остановит, не сможет предоставить необходимый пакет документов. А в компании, где нет понятных для всех прописных правил, которые будут способствовать производству,не совсем удобно работать сотрудникам . Так как нет понимания что допустимо , а чего категорически делать нельзя. Перенимая опыт успешных бизнесменов, мы у себя в компании составили "Этические правила".Мы добиваемся того, чтобы человек не просто прочел документ и забыл о нем, а стал сознательно выполнять эти требования в своей работе, а затем, оценив пользу этих принципов, и в жизни в целом. В этом списке нет ничего необычного, вместе с тем, в нем отражены главные принципы успешной работы и поведения, проверенные временем. Если говорить о более глубоком понимании этических норм, то в нашем магазине не принято распитие алкоголя, крепче, чем бокал шампанского по большим праздникам. В таких случаях вообще не нужно ничего специально прописывать в кодексах поведения, нужно всего-навсего самим руководителям вести себя достойным образом. Такой наглядный пример перед глазами воспитывает лучше всего. Коллектив невольно подтягивается до руководителя и при необходимости начинает перестраиваться. Это что-то вроде ситуации в семье: если отец не выпивает, то в большинстве случаев и у детей нет тяги к алкоголю. Если человек не может работать и вести себя в предложенном формате, он может просто уйти. Любой человек, как и любой владелец, имеет право выбирать, с кем ему работать, а с кем - нет. Выбор всегда за вами. Нельзя никому ничего навязать. Но могу сказать одно - у кого с этикой все в порядке и кто желает производить, он будет работать в компаниях с понятными правилами, таким людям нужен порядок и правила того, что можно делать, а что недопустимо. В жизни каждый из нас совершал ошибки, намеренно или нет, но я точно знаю, что никогда не поздно начать меняться в лучшую сторону.