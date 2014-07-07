Авария произошла, 7 июля около полуночи на проспекте Абулхаир хана ,сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По словам очевидцев, автомобиль BMW ехал по проспекту Абулхаир хана в сторону центра, в это время два автомобиля поворачивали в сторону Второго рабочего поселка, одна успела проскочить прямо перед BMW, однако Volkswagen Passat не пропустил BMW, идущий по главной дороге, в результате чего произошло столкновение. От удара Passat развернуло на 360 градусов, сильно пострадала передняя часть кузова. BMW съехал на обочину и врезался в деревья. - Я ехал по главной дороге, – рассказал водитель BMW, – девушка, которая сидела за рулем Passat, меня не пропустила, из-за этого произошла авария. На место ДТП прибыло две машины скорой помощи, одна из них госпитализировала девушку – водителя Passat, вторая увезла пассажиров BMW, среди которых двое детей. - У одной из девочек сотрясение мозга, – прокомментировала ситуацию врач скорой помощи. – У другой перелом плеча. Сейчас мы госпитализируем их в областную больницу. На место были вызваны спасатели, которые извлекали из поврежденных машин аккумуляторы дабы избежать опасности возгорания. Авария затруднила движение на проспекте Абулхаир хана. В данный момент участники ДТП ждут приезда дознавателей. Фото Медета Медресова