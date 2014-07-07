Умер Эдуард Шеварднадзе
Фото: Шах Айвазов / AP Бывший президент Грузии, экс-глава МИД Советского Союза Эдуард Шеварднадзе скончался в возрасте 86 лет в Тбилиси. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МИД Грузии. По данным ведомства, политик скончался 7 июля в 12 дня по местному времени. Информацию о кончине бывшего президента Грузии подтвердили члены его семьи. Сведений о дате и месте похорон пока нет. В связи со смертью Шеварднадзе президент России Владимир Путин выразил «глубокие соболезнования родным и близким, а также всему грузинскому народу». Об этом ИТАР-ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Эдуард Шеварднадзе родился в 1928 году в селе Мамати Ланчхутского района Грузинской ССР. С 1972 по 1985 год был первым секретарем ЦК Компартии Грузии, с 1985 по 1990-й возглавлял МИД СССР. После развала Советского Союза с 1992 по 1995-й был «председателем парламента — главой Грузинского государства», а в 1995-2003 годах занимал пост президента Грузии. После «революции роз», когда к власти пришел Михаил Саакашивили, Шеварднадзе проживал в своем особняке в Тбилиси. Он резко критиковал политику Саакашвили, а в период с 2011 по 2012 год активно поддерживал партию «Грузинская мечта».