Сегодня, 6 июля, управлением физической культуры и спорта ЗКО был организован массовый велопробег по улицам Уральска. velo8 Участники велопробега стартовали от здания «Салтанат Сарайы» и финишировали на площади Абая. На протяжении всего заезда колонну сопровождали сотрудники УАП. В пробеге приняли участие аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ, его заместители и помощники, а также начальник управления физической культуры и спорта Азамат БЕКЕТ. На площади людей встречали молодые люди с тазиком, полотенцем и чайником – для умывания, правда, как они сами рассказали, их услугами никто не воспользовался. После заезда НОГАЕВ рассказал журналистам, что в планах у руководства области устроить велопробег на дистанцию Уральск–Аксай, правда, когда именно, не сказал. - Помимо этого, сейчас мы планируем построить велосипедную зону на правом берегу реки Чаган в городском парке, - поделился чиновник. – Первый этап обустройства закончим в этом году, а второй- в следующем. Там будут велосипедные и роликовые дорожки протяженностью почти три километра, а также другой инвентарь для людей, занимающихся активными видами спорта. На финише награждали юных участников пробега. Так, пятилетнему Роману РУДДЕРУ аким подарил похвальную грамоту и сотовый телефон, а в номинации «За самый креативный подход» был отмечен Арман КАИРГАЛИЕВ, приделавший к своему велосипеду портативный магнитофон. Сегодня вечером в рамках празднования Дня Астаны на площади Абая состоится праздничный концерт, который начнется в 20:00. Видео Ербола Аманшина Фото Медета Медресова