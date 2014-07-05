Ректор Атырауского государственного университета им. Х.Досмухамедова Бейбут МАМРАЕВ вручил красный диплом известному композитору, публицисту, заслуженному деятелю культуры Казахстана и Кыргызстана Илье ЖАКАНОВУ, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». zhakanov1 78-летнний известный композитор поступил в университет на специальность «Изобразительное искусство и черчение» два года назад. И вот долгожданная церемония вручения диплома. Вместе с Жакановым свои дипломы получили еще более 800 человек.  Илья ЖАКАНОВ искренне поблагодарил всех своих преподавателей за те знания, которые они дали ему. - Я благодарен вам за терпение и теплоту, с которой вы обучаете своих студентов, - сказал Илья ЖАКАНОВ. На дипломную работу Илья ЖАКАНОВ представил более 20 картин на разную тематику. Одну из них  «Жайык» он вручил на память университету. zhakanov