Некоммерческий проект «Кино под открытым небом» осуществляется при поддержке городского акимата. По информации представителей «Молодежь Евразии», показ фильмов проходит в различных концах города. Пока решили проводить киносеансы три раза в неделю. В перспективе фильмы смогут смотреть и жители сельских округов областного центра. Основная цель проекта - занять молодежь, которая находится в вечернее время на улице. Немалый интерес к киносеансам проявляет детвора. Перед началом фильма идет социальная реклама – о вреде курения, применения наркотиков, пропаганда здорового образа жизни. Репертуар фильмов разнообразный. Любителям лицезреть фильмы на свежем воздухе уже показали фильмы «Невидимая сторона», «Шал», «Заплати другому». На реализацию данного проекта бюджет предусмотрел более 1 млн тенге.