Иллюстративное фото с сайта redheal.ru Иллюстративное фото с сайта redheal.ru Ученица 6 класса СОШ №32 выпила бабушкины таблетки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Трагедия произошла во вторник, 1 июля. - В тот день я с дочерью уехала по делам и оставила 13-летнюю Зою (внучку - прим.автора) одну, - рассказала бабушка погибшей девочки Лариса ГУСЕВА. - В последнее время внучка стала дружить с девочкой с нашего двора, которая старше нее и мне не нравилась эта дружба. Честно говоря, я была против. Эта подруга гуляла допоздна, а я Зое не разрешала гулять на улице позже 11 часов ночи, считала, что маленькая она еще. Именно поэтому, когда мы ушли из дома, я закрыла ее на ключ. По словам бабушки, примерно через 4 часа они вернулись домой и увидели, что девочка лежит на кровати. Зоя рассказала, что ее тошнит. Женщина подумала, что это давление, и стала мерить - давление не прослушивалось. - Я не подумала, что все так серьезно, поэтому не сразу вызвала скорую, - говорит Лариса Николаевна. - После того, как померила давление, позвала соседку, внучка хорошо с ней общалась и доверяла ей. Соседке она и сказала, что наглоталась таблеток. Вызвали скорую, ее отвезли в областную детскую больницу, там сделали промывание, но не помогло. Было уже поздно. Бабушка отметила, что девочка хорошо училась и была очень спокойным ребенком. Недавно вернулась из лагеря "Атамекен", говорила, что ей понравилось и в следующем году обязательно поедет еще. Девочка делилась всем с бабушкой и почему Зоя так сделала, Лариса Николаевна не понимает. - Я сама гипертоник и сердечница. У меня полно сопутствующих препаратов. Они лежат в шкафу, думала девочка уже большая, поэтому и не прятала под ключ, - говорит Лариса Николаевна. - Что могло послужить толчком для такого шага, не понимаю. Думаю, на это подтолкнуло общение в Интернете. Я в этом не разбираюсь, и проконтролировать не могла. На днях хочу поговорить с ее взрослой подружкой, может она что расскажет, но пока не могу, нет сил... Зоя училась в СОШ №32, в этом году перешла в седьмой класс. Жили они с бабушкой и мамой. В связи с тем, что мама серьезно больна, опекунство взяла на себя бабушка. Между тем, в пресс-службе ДВД ЗКО ответили, что никакой информации по данному факту к ним не поступало.