Профессор из Штутгарта делает ряд сложнейших операций слабослышащим пациентам, а также обучает трех отоларингологов ЗКО. - Мне очень нравится Уральск и здешние жители, - говорит профессор Хеннинг ХОЙМАН. - Особенно импонирует то, что весь медперсонал областной клинической больницы от врача до медсестры делают одно большое дело. Как сказал кто-то из великих: «Человек получает больше, чем дает. И нужно быть за это благодарным». В свое время у меня был хороший учитель, и теперь я должен передать свои знания дальше, чтобы это не умерло вместе со мной. Как отметил знаменитый профессор, он очень доволен работой врачей, которые обучались под его началом. На сегодняшний день в областной клинической больнице работают три отоларинголога - Расул КАМКИЕВ, Динара МОЛДАГАЛИЕВА и Асхат НАДЫРГАЛИЕВ, которые проходили обучение не только на мастер-классах в Уральске, но и выезжали в клинику Штутгарта. - Орган слуха - это очень тонкий, уникальный аппарат, и от мастерства врача зависит, будет ли слышать человек в будущем, - говорит главный внештатный отоларинголог Расул КАМКИЕВ. - Ведь площадь, на которой мы делаем операцию, очень мала, всего один кубический сантиметр. Там же идет и лицевой нерв, и многое другое. И если врач нарушит что-то, то человека ожидает полная инвалидизация. И благодаря доктору ХОЙМАНУ мы научились многому, за что ему искренне благодарны. На сегодня профессором сделано 24 операции по тимпанопластике различных типов сложности, а также проведены 8 операций по протезированию. Тем не менее, как отметил профессор, на сегодняшний день наши врачи успешно проводят сложные операции без его участия.  