Десятки служебных авто дороже 40 тысяч долларов приобретают чиновники РК
Источник: life-news.ru
Десятки тендеров на служебные авто дороже 40 тысяч долларов провели госорганы Казахстана с начала 2014 года, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на данные портала государственных закупок. Машины стоимостью более 7,4 миллиона тенге интересовали сотрудников правоохранительных органов, Верховного суда, районных и областных акиматов, Парламента, ведомств из сферы образования и обороны, а также Министерства регионального развития.
ДВД Костанайской области объявило тендер о закупке служебного авто за 36 миллионов. Планировалось приобрести авто класса F, улучшенной комплектации, с кожаным салоном и подогревом сидений. В автомобиле должны были быть установлены семиступенчатая коробка-автомат и двигатель объемом в 4,7 литра. Тендер признали не состоявшимся. Стоит отметить, что в таких случаях организаторы имеют право осуществить закупку из одного источника.
МВД Казахстана завершило три тендера на приобретение девяти машин дороже 12 миллионов тенге. В конкурсе, объявленном 8 января, приняло участие только ТОО "Агромашхолдинг". Эту же компанию заинтересовал тендер от 30 января на покупку четырех транспортных средств и лот о приобретении одного авто от 8 января. Отметим, что подведомственная организация МВД "Информационно-производственный центр" приобретала машину ровно за 40 тысяч долларов.
ДВД ЗКО закупал служебные авто за 7,6, 8,9 и 11,6 миллиона. Конкурс на поставку служебных авто класса F в повышенной комплектации выиграло ТОО "Тобол Моторс". Поставляемый для чиновников транспорт должен был иметь кожаный салон, подогрев сидений и четырехлитровый двигатель. Зимняя резина должна быть обязательно от фирмы Nokian. Другие два тендера на служебные авто выиграла Toyota Tsusho Kazakhstan Auto. Финансовая полиция, в свою очередь, закупала две машины за десять миллионов тенге и четыре авто - за восемь миллионов. Тендер на более дорогие средства передвижения пришлось объявить повторно. Потенциальный поставщик "Азия авто" был признан не соответствующим требованиям.
ХОЗУ Парламента Казахстана заинтересовалось покупкой машины за 13 миллионов. В тендере приняло участие АО "Азия Авто". "Республиканская газета "Егемен Қазақстан" закупала транспорт на два миллиона дешевле. Услуги поставщика предложило АО "Агромашхолдинг". За 9,5 миллиона решили купить служебные авто для депутатов и сотрудников акимата Шардаринского района Южно-Казахстанской области. Чиновники указали, что собираются закупать Kia Cadenza отечественного производства. Их коллеги из Джангельдинского района Костанайской области объявили о покупке авто на 300 тысяч дешевле. Отметим, запросы представителей акиматов из Западно-Казахстанской области и Жамбылской области оказались еще скромнее. Аппарат акима Жангалинского района ЗКО разместил лот на приобретение машины за восемь миллионов, а аппарат акима Жамбылского района Жамбылской области объявил тендер на 7,5 миллиона тенге за авто.
За девять с лишним миллионов планировали купить авто представители Таразского государственного университета имени Дулати. Согласно описанию лота, сотрудники вуза собирались лично забрать у поставщика седан класса Е с объемом двигателя 3,5 литра и мощностью 290 лошадиных сил. Служебное авто на 500 тысяч дешевле искали их алматинские коллеги из Института микробиологии и вирусологии комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан. Двигатель у машины поскромнее - не менее 2,7 и не более 3 литров.
В свою очередь, столичные чиновники из "Казспецэкспорта" разместили тендер на покупку машины за 8,5 миллиона. Требования еще скромнее - двигатель 2,5 литра мощностью в 181 лошадиную силу. Такую же цену в закупках указали представители комитета государственного энергетического надзора и контроля МИНТ РК. А чиновники из РГП "Научно-производственный центр земельного кадастра" Минрегионразвития решили приобрести машину на 200 тысяч тенге дешевле. Сотрудники Верховного суда, в свою очередь, решили закупить служебные авто на десятки тысяч тенге дешевле, чем коллеги из Минрегионразвития. В лоте, размещенном 24 февраля, указана цена в 8,22 миллиона. За полчаса до него разместили тендер о покупке машины за 8,16 миллиона тенге.
