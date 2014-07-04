  Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на городской отдел образования. На совещании в городском акимате представители отдела образования Атырау озвучили статистику по прошедшему в этом году ЕНТ. К слову, до этого времени почему-то эти цифры нигде не фигурировали. Может быть потому, что показатели очень низкие. Как стало известно, всего в Атырау в ЕНТ участвовало 1564 человек, это более 85% выпускников школ. Средний балл, который смогли набрать учащиеся – 61,6%. В прошлом году этот показатель был гораздо выше – 81,4 балла. 15,6% от всего количества участников ЕНТ получили "двойки". Больше всего «неуд» получили по математике, физике и истории Казахстана. Из 40 претендентов на знак «Алтын белги» знания подтвердили всего 5 выпускников. Низкий показатель и по аттестату отличия, из 43 претендентов только четверо смогли доказать свои знания.  