Сотрудники департамента по исполнению судебных актов по Актюбинской области передали конфискованные предметы первой необходимости – одежду, обувь и игрушки детям, воспитывающимся в малоимущих семьях. konfiskat Благотворительная акция состоялась в актовом зале Департамента. Всего подарки от актюбинских судоисполнителей получили 509 детишек. Списки нуждающихся в помощи юных актюбинцев были предоставлены специалистами общественного объединения «Центр поддержки женщин г.Актобе». - Акция проводилась согласно постановлению правительства «О дальнейшем использовании, в том числе, реализации имущества», и по итогам совещания комитета по исполнению судебных актов министерства юстиции РК, - рассказала пресс-секретарь департамента Асылгуль Айдарова. - Всего сегодня мы передали детям игрушки и одежду на сумму 804 тысячи тенге. konfiskat1