Первыми на сцене выступили артисты народного театра из Сырымского района. Для горожан они подготовили мелодраму «Голубое такси». Cам фестиваль продлится до 30 июля. teatr1 - В нашей области всего 64 коллектива художественной самодеятельности, которые носят звание «народный», - говорит и.о. директора областного центра народного творчества Нургуль БЕРДАШЕВА. - Из них 9 театров, в которых выступают любители, так сказать, выходцы из народа. Ежегодно каждый сельский театр проводит отчетные спектакли у себя в районах. И только в этом году мы решили провести отчетные спектакли совместно, на сцене областного казахского театра. Такая возможность почувствовать себя настоящим актером на большой сцене выпадает на долю сельчан не так часто, поэтому нынешний опыт, думаю, пойдет театральным коллективам только на пользу. До 30 июля выступят коллективы народных театров из Казтловского, Сырымского, Акжайыкского, Чингирлауского, Каратюбинского, Таскалинского  и Жаныбекского районов. teatr