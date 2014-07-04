Открытие акимат приурочил ко Дню Астаны. Уже 360 детей получили направление в это дошкольное заведение, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". akniet6 Сегодня, 4 июля, состоялось торжественное открытие детского сада "Ак ниет", который находится в районе областной прокуратуры. - Мы раньше ходили сюда в мини-центр, когда здесь еще была школа. Теперь мы будем ходить в полноценный детский сад, - рассказала счастливая мама Айсулу КУЛИМЖАНОВА. В новый садик впервые направление получили 294 ребенка, остальные - дети из мини-центра, который располагался в этом здании раньше. - Мы сделали капитальный ремонт только внутри. Поменяли двери, окна, отопительную систему, - рассказал родителям аким города Алтай КУЛЬГИНОВ. - На ремонт из городской казны был выделен 91 млн. тенге. Кровлю и стены пока не трогали, так как крышу перекрывали 4 года назад, деньги также выделяли из бюджета. Также аким города отметил, что с открытием сада было создано 90 рабочих мест, из них 20 - это молодые специалисты, только окончившие педколледж. - Уже неделю, как дети ходят в сад, здесь, помимо развивающих занятий и игр, дети будут заниматься хореографией, - сообщила директор сада №49 Карлыгаш АРЫСТАНОВА. Во время экскурсии родители отметили хороший ремонт и наличие новой мебели, однако в новом саду еще нет игровой площадки. Было сообщено, что благоустройство территории сада - это будет второй этап ремонта. Всего в городе 49 детсадов, которые обхватывают 10743 детей. На очереди от 3 до 6 лет стоят 5812.