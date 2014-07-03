Около 9 часов вечера возле ресторана «Фламинго»  произошло страшное ДТП – лоб в лоб столкнулись «Мерседес» и «Фольксваген», передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По словам очевидцев, девушка за рулем «Мерседеса» двигалась в сторону рынка «Ел ырысы», как внезапно выехала на «встречку» и врезалась в «Гольф», который, соответственно, направлялся в сторону «омеговского» кольца. Произошло лобовое столкновение, от удара обе машины выбросило на обочину. У «Гольфа» смята вся передняя часть, у «Мерседеса» - правое крыло. Резкий поворот на встречную полосу водитель «Мерседеса» объяснила тем, что впереди едущая машина неожиданно затормозила, и она вывернула на «встречку», чтобы избежать столкновения с ней. Бригада скорой помощи с места аварии госпитализировала троих - обоих водителей и пассажира «Мерседеса». Особенно сильно пострадали пассажир «Мерседеса» и водитель «Гольфа» –  у них сотрясение головного мозга и переломы. Состояние, в котором их увезли в больницу, было определено как средней тяжести.