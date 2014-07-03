Сегодня его подписал президент Назарбаев. Новый Уголовный кодекс направлен на модернизацию уголовного закона в целях усиления борьбы с преступностью в современных условиях, повышения уровня защищенности прав граждан, интересов государства, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. Согласно новому закону, в целях гуманизации уголовного законодательства конфискация имущества как вид дополнительного наказания исключается из санкций 45-ти статей. Также в новом УК ужесточается уголовная ответственность за коррупционные преступления. Предусмотрен пожизненный запрет на право занимать определенные должности лицам, осужденным за совершение коррупционных преступлений, усилены санкции за взяточничество. Также он предусматривает уголовное наказание за распространение слухов. Помимо этого, усиливаются санкции за преступления против несовершеннолетних. Вводится пожизненный запрет на право заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, осужденным за преступления сексуального характера в отношении малолетних. В УК вводится также запрет на назначение лишения свободы за совершение экономических преступлений, если виновным лицом будет полностью возмещен причиненный его деянием ущерб. Вводится специальная глава о медицинских преступлениях, в том числе об уголовной ответственности за незаконный оборот фальсифицированных лекарственных средств. Ужесточается уголовная ответственность за проявление экстремизма и терроризма, распространение радикальных идеологий, в том числе с использованием новых технологий. Также изменен максимальный срок ареста за уголовный проступок. Ранее предполагалось, что он составит шесть месяцев, но в новом варианте УК определен срок до трех месяцев. Кроме того, вводится уголовная ответственность за участие в иностранных вооруженных конфликтах, эта статья предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Внесена статья, предусматривающая суровое наказание за сепаратистскую деятельность.