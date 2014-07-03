Сегодня заместитель акима Атырауской области Шынгыс МУКАН представил коллективу областного управления спорта нового руководителя. Им стал 38-летний Нуржан ЕРМУХАНОВ, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». atyrau_sport - Развитие спорта, как для региона, так и для страны в целом, очень важно. В последнее время в нашей области было проведено множество соревнований республиканского и международного масштабов. И это показывает, насколько руководство области уделяет этой сфере большое внимание, - сказал Шынгыс МУКАН. Замакима отметил, что назначение нового руководителя позволит улучшить работу спортивного управления. Что касается новоиспеченного спортивного функционера, то в этой сфере он не новичок.  По первой специальности он преподаватель казахского языка в русской школе. Но также окончил институт нефти и газа, два года назад поступил в университет на факультет юриспруденции. В прошлом году прошел повышение квалификации по курсу «Управление спортивной организацией» в Санкт-Петербурге. Преподавал физкультуру в городской школе, некоторое время проработал акимом территориального округа в Атырау. Три года работал помощником директора ПФ «Эмбамунайгаз», занимался бизнесом. С 1997 года также являлся президентов спортивного клуба «Султан Бейбарыс». В 2007 году на свои средства ездил в Бразилию (Рио Де Жанейро и Сан Пауло) для укрепления спортивного профессионального опыта, ознакомился с учебно-тренировочным процессом и с процессом организации в проведения чемпионата мира по дзюдо.