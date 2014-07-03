Сегодня, 3 июля, в специализированном межрайонном суде по уголовном делам под председательством Акгуль КАРАСАЕВОЙ был вынесен приговор в отношении Жоламана КАДРАЛИЕВА, который перерезал своей жене горло.    kadraliev 8 апреля 2014 года в лесном массиве подсудимый 1984 г.р совершил убийство своей супруги. - По словам подсудимого, он защищался, однако по проводимой экспертизе, материалам дела и ряду доказательств была доказана вина КАДРАЛИЕВА, - сообщила судья. В тот день Кадралиев, находясь в автомашине "ВАЗ-21011" в районе поселка Рыбцех, нанес ножевое ранение в область шеи своей супруге, отчего Кадралиева погибла на месте преступления. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Обвиняемый работал сварщиком в ЗКМК и характеризовали его исключительно с хорошей стороны. Кадралиев в тот день также поступил в больницу с ножевым ранением в области живота. 14 мая его выписали, а 15-го суд санкционировал его арест. - Подсудимый ранее не был судим, однако по тяжести преступления он приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет в исправительной колонии строгого режима. Также подсудимый обязан выплатить 1 млн тенге морального ущерба семье погибшей, - рассказала судья. На оглашении приговора присутствовал родной брат погибшей. В ходе судебного дела Жоламан КАДРАЛИЕВ не отвечал на вопросы прокурора и судьи и считает себя невиновным. Они с женой воспитывали двоих детей 2-х и 4-х лет. Дети в данный момент находятся на воспитании у бабушки. kadraliev2 Альбина ЖУРМУХАМБЕТОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА