Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службы областного суда. - 2 июля 2014 года утром в Атырау главный специалист - секретарь судебного заседания суда № 2 города Атырау на личной автомашине марки «Шевроле-Каптива» совершила ДТП. В результате под колесами автомобиля погибла 46-летняя женщина, жительница села Каракол Кызылкогинского района, - сказал пресс-секретарь Атырауского областного суда Боранбай ГАЛИЕВ. Пострадавшую спасти не удалось, она скончалась по дороге в больницу. Само ДТП произошло на пересечении улиц Махамбета и Сатыбалдиева. - Вначале владелица «Шевроле-Каптива» совершила столкновение с автомашиной «КИА». От внезапного сильного удара ее машина вылетела на встречную полосу, где сбила проходившую мимо пешехода и врезалась еще в два автомобиля. В данное время виновница аварии водворена в изолятор временного содержания. Идет служебная проверка, - пояснил Боранбай ГАЛИЕВ. Сакен ОМАРОВ