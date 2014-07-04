Жанылсын КУСПАНОВА судится с монополистом - АО «Атырау Жарык», сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Adlet Два с половиной месяца назад в их семье произошла трагедия. 10-летний Адлет КУРМАНГАЛИЕВ, играя у дома, забежал на открытую территорию с трансформаторной станцией. Здесь и произошло ЧП. Ребенок получил электрический разряд в 35 тысяч вольт. В результате трагедии мальчик с электроожогами попал в детскую больницу. Здесь ему было сделано несколько операций, в результате которых ему полностью ампутировали левую руку. Правая рука также была ампутирована на уровне предплечья. - Мой сын три месяца пролежал в больнице, перенес несколько сложнейших операций. Он уже выписался из больницы, но впереди ему еще предстоит одна операция. Сейчас он практически инвалид. И кто в этом виноват? Представители «АтырауЖарыка», которым принадлежит эта трансформаторная станция, винят во всем ребенка. Говорят, что он сам забрался на закрытую территорию, но это не так. Территория как раз была открыта. И любой человек мог туда зайти. В том числе и ребенок, - рассказала Жанылсын КУСПАНОВА. Сейчас родители ребенка-инвалида судятся с энергетиками, требуя от них заплатить за то, что искалечили их сына. Сумма иска – 15 млн тенге. - После трагедии наша задача вернуть сына к нормальной жизни. Ему нужны протезы, чтобы он не чувствовал себя обделенным. Сегодняшняя медицина все может, но нужны средства. Я буду всеми средствами добивать признания энергетической компании виновной в трагедии. 15 млн тенге - это мелочи по сравнению с жизнью человека, не так ли?, - убеждена Жанылсын КУСПАНОВА. В свою очередь, руководство АО «АтырауЖарык» озвучило свою версию по данному этому нашумевшему делу. - В соответствии с пунктом 4.2.39 «Правил устройства электроустановок» территория ОРУ ПС-35/6 Кв №4 «Балыкши» ограждена внешним двухметровым забором, ворота закрыты на запирающие устройства, территория также оборудована предупреждающими плакатами. Несовершеннолетний Курмангалиев самовольно проник на территорию и, возможно, поднялся по стационарной лестнице на силовой трансформатор №2, был поражен электрическим током и упал на щебеночное покрытие рядом с трансформатором», - пояснили в региональной энергосетевой компании.