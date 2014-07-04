Сегодня, 4 июля, по адресу Евразия, 89 открылся расчетный центр, в котором жители могут оплатить все коммунальные услуги в одном месте. komuslugi - Принимая во внимание желание потребителей, мы решили открыть кассу по оплате коммунальных услуг, в которой можно оплатить услуги почти всем главным коммунальным предприятиям города. Примерно год назад мы открыли такую кассу по улице Темира Масина. Кассы открываются в наиболее оживленных районах города и там, где позволяет площадь помещения, -  говорит начальник абонентского отдела ТОО "Батыс Су арнасы" Насип МАМБЕТОВА. На сегодняшний день в Уральске имеется 2 абонентских участка, сегодня открыли третий, в котором житель города может оплатить услуги не только "Батыс Су арнасы" и "Жайыктеплоэнерго", но и других коммунальных предприятий. Это все создается для удобства жителей. В  планах есть открытие центров во всех  густонаселенных участках города. - Что касается абонентов-должников, то работа по оплате задолженностей нормализовалась. Жители поняли, что за услуги нужно платить вовремя. Есть, конечно, те, которые не оплачивают своевременно, с ними ведется судебная тяжба по взысканию задолженностей, - рассказал Марат БАЙМЕНОВ, заместитель начальника управления энергетики и ЖКХ. - Мне очень нравится, все в одном месте, не нужно бегать с бумажками в разные центры, - рассказала одна из первых клиентов кассы Вера МАЛАСАЙ. komuslugi1 Альбина ЖУРМУХАМБЕТОВА