Ремонт старой библиотеки начался в декабре прошлого года. На реконструкцию здания было выделено 114 млн из местного бюджета, а также по программе "Дорожная карта занятости-2020", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 1bib4 Здание было построено еще в 1976 году. Капремонт предполагал полной замены кровли, установку новых окон и дверей, а также устройство подвального помещения, где теперь расположено книгохранилище. - Ремонт библиотеки был важен для ценителей культуры и науки. Раньше работникам приходилось работать в тяжелых условиях, но теперь у библиотеки новый облик, который радует своих читателей, -  сказал аким Города Алтай КУЛЬГИНОВ, открывая обновленное здание. Книжный фонд библиотеки составляет 150 тысяч  книг, причем библиотека заказывает новые книги современного издания. Количество постоянных читателей составляет 7 тысяч человек в месяц, в месяц библиотеку посещают 50-60 тысяч уральцев и гостей города. Оказалось, что постоянные читатели библиотеки - солдаты из военной части 5517 "Сокол", они также пришли на открытие культурного объекта. На торжественном открытии библиотека устроила акцию - на улице стоял стеллаж, откуда книги мог взять каждый желающий. - Здание стало более просторным и светлым, сейчас у нас функционируют зал периодики, библиографический отдел, читальный зал и другие отделы. В канун Дня столицы наша библиотека подготовила книжную выставку, посвященную Астане, - рассказала Гулаим АКАШАЕВА, директор ГУ "Уральская городская библиотека имени Горького". 1bib3 1bib 1bib2 1bib1 Альбина ЖУРМУХАМБЕТОВА