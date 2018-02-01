Справка: Карин Сакен Абуханович в 1999 году окончил Западно-Казахстанский Агроуниверситет по специальности «Экономика и менеджмент». В 2004 году окончил Казахский Гуманитарный Юридический Университет в г. Астана по специальности «Юриспруденция». С 2000 по 2006 годы работал в Налоговом комитете ЗКО, в Региональном управлении Межрегионального налогового комитета №1 (МРНК) на должностях инспектора аудита физических лиц; ведущего специалиста, и.о. начальника отдела аудита крупных налогоплательщиков и нефтегазового сектора С 2006 по 2007 годы работал старшим юрисконсультом в ТОО «Жаикмунай» С 2007 по 2010 годы возглавлял юридическое и бухгалтерское агентство ИП «BusinessConsulting» C 2010 года директор ТОО «Finex-Audit» Также является председателем Управляющего Совета Ассоциации налогоплательщиков ЗКО член ОО «Палата Налоговых консультантов РК»; налоговый консультант РК, профессиональный бухгалтер РК Имеет диплом международного образца специалиста по внутреннему аудиту, по аудиту финансовой отчетности. Имеет публикации в журналах «Бюллетень бухгалтера», «ББ-Крупный и средний бизнес».
В палате предпринимателей ЗКО назначен новый директор
Сакен Карин возглавил палату предпринимателей ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 1 февраля, в региональной палате предпринимателей назначили нового директора. "Атамекен" возглавил Карин Сакен Абуханович - директор ТОО «Finex-Audit». В течение трех месяцев у него будет испытательный срок. Нурлан Каиршин, который возглавлял палату предпринимателей последние 5 лет, в конце 2017 года сменил деятельность и сейчас работает в АО "Аксайгазсервис". Справка: Карин Сакен Абуханович в 1999 году окончил Западно-Казахстанский Агроуниверситет по специальности «Экономика и менеджмент».