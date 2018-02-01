В палате предпринимателей ЗКО назначен новый директор

Сакен Карин возглавил палату предпринимателей ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 1 февраля, в региональной палате предпринимателей назначили нового директора. "Атамекен" возглавил Карин Сакен Абуханович - директор ТОО «Finex-Audit». В течение трех месяцев у него будет испытательный срок. Нурлан Каиршин, который возглавлял палату предпринимателей последние 5 лет, в конце 2017 года сменил деятельность и сейчас работает в АО "Аксайгазсервис". Справка: Карин Сакен Абуханович в 1999 году окончил Западно-Казахстанский Агроуниверситет по специальности «Экономика и менеджмент».