8 августа 2017 года в Национальной палате предпринимателей «Атамекен» проведено совещание посредством видеоконференцсвязи с участием представителей заинтересованных государственных органов, общественных объединений и бизнес-ассоциаций по подведению итогов анализа коррупционных рисков и общественного мониторинга в сферах пожарной и промышленной безопасности. Участники совещания отметили, что проведенная работа выявила нормы в действующем законодательстве, которые дают основания для противоречивых суждений и препятствующих бизнесу. Это тот самый случай, когда системные проблемы создают возможности для коррупции. В данных сферах сосредоточен значительный массив полномочий разрешительного и контрольного характера. Практически каждая функция – это разрешительные действия. В этой связи, данное обстоятельство вызывает необходимость тщательного анализа коррупционных рисков. Так, Агентством в начале этого года проведен внешний анализ коррупционных рисков в деятельности Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан, по итогам которого внесено 20 рекомендаций, 14 из которых, на сегодняшний день, исполнены, остальные 6 – на исполнении. Кроме того, на совещании отдельно отмечено снижение коррупционных преступлений в сфере пожарной безопасности, как положительный результат внедренной современной антикоррупционной политики.