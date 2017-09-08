Организатором проекта «Возьми книгу в дорогу!» является областная универсальная научная библиотека им. Ж.Молдагалиева при поддержке акимата г.Уральска, а также отдела культуры и развития языков г.Уральск, в рамках реализации статьи главы государства Н.А.Назарбаева "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания"осуществляется проект «Возьми книгу в дорогу!». - Таким образом при помощи этого проекта планируется сохранение и пропаганда национального литературного наследия путем чтения книг в оцифрованном формате во всех видах транспорта, включая авиаперелеты, пропаганда лучших произведений национальной литературы, сохранение национального духа, содействие воспитанию культуры чтения, укрепление положительного имиджа библиотеки в глазах общественности как информационно-культурного центра, - сообщили в пресс-службе акима города Уральск. В рамках проекта представится инновационная возможность общения с книгой. С помощью матричного кода QR–кода (англ. quickresponse – быстрый отклик) владельцы смартфонов и планшетов могут считать с таблички штрих-код и получить доступ к оцифрованной версии книг А.Қунанбаева, С.Торайгырова, М.Ауэзова, Ж.Молдагалиева, С.Муратбекова, М.Макатаева. Каждый желающий может прочесть эти книги в дороге. Для этого телефон должен быть подключен к интернету и необходимо скачать и установить специальную программу для считывания QRCode. Электронные версии книг уже были установлены на железнодорожном вокзале и автостанции города. В данный момент они в рамках Дня города будут установлены на остановках города, в аэропорту и в санатории "Акжайык". Список остановок где будут установлены электронные версии книг: 1. Остановка «Қазақ драма театры» (Облисполком) 2. Остановка «Центральная мечеть» 3. Остановка «Хлебзавод» 4. Остановка « Юбиляр» 5. Остановка «Уют». 6. Остановка «Диана». 7. Остановка Пугачева.