Тетя пропавшей 10-летней Искайровой Майи сообщила, что ее племянница ушла купаться на речку со своими одноклассниками, и оттуда больше не вернулась. Проплывавшие мимо люди на барже рассказали им, что девочка утонула, но родственники отказываются в это верить, потому что тело так и не нашли. - Полиция ничего не делает, друг на друга все перекладывают. Нам кажется, что она не утонула, ее украли. От безысходности я обращалась к экстрасенсам, мне сказали, что она живая, ее где-то держат. Сказали, что она в каком-то недостроенном доме, - говорит тетя Каламкас Искайрова. В пресс-службе ДВД ЗКО пообещали прокомментировать ситуацию позже, а в пресс-службе ДЧС ЗКО и вовсе заявили, что у них нет такой информации.