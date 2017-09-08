На открытии памятника присутствовали аким города Уральска Мурат МУКАЕВ и директор завода «Зенит» Вячеслав ВАЛИЕВ. Как отметил градоначальник, завод является флагманом кораблестроения в нашей области. Кроме того, поздравил всех с наступающим Днем города и поблагодарил всех работников завода за труд и вклад в памятник, который был подарен к празднованию. Директор завода «Зенит» Вячеслав ВАЛИЕВ рассказал, что монумент под названием "Парусник" изготавливался около месяца. - Завод дислоцируется в Уральске с 1941 года и уже более 75 лет выпускает свою продукцию. Начиная с 1993 года - это катеры и корабли. Ко Дню города мы подарили парусник, который олицетворяет стремление двигаться вперед. Помимо этого, хочу пожелать всем заводчанам и всем уральцам мира согласия, - поздравил Вячеслав ВАЛИЕВ. - Изначально идею изготовления монумента нам предложили в акимате, а потом уже мы ее реализовали. Разработали макет, далее согласовали его. Сам монумент сделан из нержавеющей стали. Этот памятник может простоять сотни лет в нашем городе, - рассказал Вячеслав ВАЛИЕВ.