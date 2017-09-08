Аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ поздравил новых жителей девятиэтажного дома по улице Деповская и осмотрел квартиры, построеные подрядной организацией «Болашак Т». - Сегодня в эксплуатацию сданы два девятиэтажных дома, это все благодаря программе президента - «Нурлы Жер». По ней мы построим 14 многоэтажных домов в 8 районах области. По итогам будут сданы 1600 квартир, столько же семей получат новое жилье, туда входят очередники и вкладчики Жилстройсбербанка, - отметил аким ЗКО. - Именно этот дом мы строили по принципу государственного частного партнерства. В Уральске насчитывается свыше 40 аварийных домов, из них девять будут снесены в этом году. К тому же построены семь новых многоэтажек за счет частных инвестиций. Стоит отметить, что дом, который мы сдаем в эксплуатацию, тоже построен за счет средств частного застройщика, а благоустройство проведено на государственные деньги. Это очень выгодный проект как для жильцов, так и для строителя. Кроме того, Алтай КУЛЬГИНОВ отметил, что двухэтажный аварийным дом, который стоял на месте нового дома, был построен в 1959 году. - Это важный проект. Все жильцы получили бесплатные квартиры в свою собственность. Раньше размер квартир был 25-30 квадратных метров, сейчас однокомнатная квартира как минимум 40 квадратов. Новый дом построен по системе домостроительного комбината. Теперь многие жильцы аварийных домов Уральска приходят и просят включить их дома в программу ГЧП. Работа в этом направлении будет нами продолжена, мы должны обновлять все ветхое жилье. Наша задача - ликвидировать аварийные дома в городе, так мы решаем социальный вопрос, - рассказал аким ЗКО. Как рассказала хозяйка квартиры Лилия, два года они ждали новой квартиры. - Ну вот и настал этот день, наконец-то, мы дождались новое жилье. Старая квартира была размером в 30 квадратных метров, новая - 40. Получается, 10 квадратных метров нам подарили. Радует, конечно, что сделали все качественно. Мы получили светлые и красивые квартиры. С прежним жильем не сравнить. Тот дом был настолько старый, что нас постоянно затапливало водой, была сырость в квартирах. Мы делали бесконечные ремонты, - рассказала Лилия. - Мы очень рады новому жилью.