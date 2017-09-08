Иллюстративное фото с сайта rama-dety.ru Об этом в ходе брифинга в РСК рассказала руководитель управления образования Атырауской области Нурсауле САЙЛАУОВА. - В этом году в регионе мы наблюдаем большой поток детей, пришедших в школу в хиджабах. В прошлом году в начале учебного года их было свыше 140 человек, в этом году их значительно больше, - сообщила Нурсауле САЙЛАУОВА. По словам спикера, в настоящее время ведутся переговоры с родителями, проводятся собрания, где идут разьяснения по необходимости соблюдения школьного устава. - Очень много родителей пишут заявление, грозят нам судами, ругаются, но большинство из них соглашаются надеть школьную форму. Если их религиозные убеждения предписывают ношение религиозной одежды, то это можно делать в свободное от занятий время, - пояснила Нурсауле САЙЛАУОВА. Ерлан ОМАРОВ