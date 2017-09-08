Итальянский музыкант призвал всех помочь со сбором средств на лечение маленькой девочки из Уральска, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  8 сентября на стадионе имени П. Атояна состоялся концерт, на котором выступил итальянский певец Сон Паскаль. - Я хочу спеть песню для маленькой девочки по имени Рамина, я хочу помочь собрать деньги на ее лечение. Поэтому если вы видите девушек с красными коробками, пожалуйста, помогайте, - сказал музыкант. На стадионе были три коробки для пожертвований для маленькой Рамины. Напомним, Рамина МУХАМЕДЬЯРОВА перенесла инсульт и кровоизлияние в мозг весной этого года в возрасте шести месяцев. Уже четыре месяца малышка находится в тяжелом состоянии в больнице. Родители девочки планировали увезти свою дочь для реабилитации в Германию. Позже стало известно, что ее решено было направить в столичную клинику санавиацией. Фото Медета МЕДРЕСОВА