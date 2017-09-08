На мероприятие уральцев и гостей города запускали по билетам, которые можно было получить совершенно бесплатно в кассах города. Впрочем, желающих попасть на концерт было в разы больше, поэтому даже за пределами стадиона было не протолкнуться. - Уважаемые гости, сердечно поздравляю вас с этим долгожданным праздником - с Днем нашего любимого, зеленого города Уральск! - поздравил всех аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ. - Благодаря политике главы государства, наш город с каждым годом процветает. Только сегодня мы сдали в эксплуатацию два многоквартирных дома, открываем новые скверы. Только в этом году были отремонтированы 50 объектов, из них 22 двора, свыше 20 спортивных площадок, строятся мосты, дороги ремонтируются. И все это для того, чтобы жизнь наших горожан улучшалась. В этом году на Дне рождения города выступили итальянский певец Сон Паскаль, а также казахстанские исполнители Ерке Есмахан и Торегали Тореали. Концерт завершился праздничным салютом. Стоит отметить, что основная часть праздника пройдет 9 сентября. Так, на улице Ихсанова будет организована сельскохозяйственная ярмарка, в сквере Пушкина пройдет выставка ремесленников, выставку малых архитектурных композиций можно будет увидеть на арбате, а вечером состоится ретро-фестиваль с участием звезд казахстанской эстрады - Кыдырали Болманова и Каракат Абильдиной. Также на концерте певец Сон Паскаль посвятил песню 9-месячной Рамине, перенесшей инсульт. Итальянский музыкант призвал всех помочь со сбором средств на лечение маленькой девочки из Уральска. - Я хочу спеть песню для маленькой девочки по имени Рамина, я хочу помочь собрать деньги на ее лечение. Поэтому если вы видите девушек с красными коробками, пожалуйста, помогайте, - сказал музыкант. На стадионе были три коробки для пожертвований для маленькой Рамины. Напомним, Рамина МУХАМЕДЬЯРОВА перенесла инсульт и кровоизлияние в мозг весной этого года в возрасте шести месяцев. Уже четыре месяца малышка находится в тяжелом состоянии в больнице. Родители девочки планировали увезти свою дочь для реабилитации в Германию. Позже стало известно, что ее решено было направить в столичную клинику санавиацией.